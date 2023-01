Corsera - Inter bivio? Spalletti dopo il ko dello scorso anno ne perse 3 delle successive 7

Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza così il big match in programma questa sera a San Siro:

’Inter è la squadra che ha segnato di più nel primo quarto d’ora, il Napoli quella più reattiva nell’ultimo. Ma sono indicazioni che provengono dal «vecchio» campionato. Quello nuovo potrebbe essere diverso. Già oggi capiremo quanto. Spalletti, come Inzaghi, lo scudetto non lo ha mai vinto, almeno in Italia, e ha davanti un’occasione forse irripetibile, anche quella di prendersi una rivincita contro la squadra che lo ha sedotto e poi abbandonato, preferendogli Conte. Luciano, artigiano della panchina, studioso del mestiere e innovatore, si meriterebbe di vincere il campionato ma in questa lunga vigilia non avrà dimenticato che l’anno scorso, proprio a San Siro contro i nerazzurri, ha perso per la prima volta e che da quel momento il cammino della sua creatura è stato claudicante, con una vittoria e ben tre sconfitte nelle successive 7 partite. Allora, anche lui, come Simone, nonostante l’enorme vantaggio da gestire, sentirà il peso della ripartenza e di una notte che vale una stagione e può valere una carriera".