CorSera - Lo Scudetto è il trionfo delle idee e della visione futuristica di ADL

© foto di www.imagephotoagency.it

Elogio ad Aurelio De Laurentiis sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Tessendo le lodi al Napoli, che oggi potrebbe diventare ufficialmente campione d'Italia, il quotidiano milanese racconta anche della scalata del presidente azzurro:

“Vincere lo scudetto, il suo più grande trionfo da presidente del Napoli. Chissà a cosa penserà seduto sulla sua poltroncina, nello stadio colorato d’azzurro. Il percorso, certo, 19 anni per arrivare in cima al personale Everest. Le vittorie precedenti — tre volte la Coppa Italia, una Supercoppa —, amicizie, litigi, quel campionato con Sarri al timone sfuggito per un soffio. Le critiche, tante. Un esempio: ad agosto i tifosi, delusi dall’addio dei senatori (Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz), gli indicavano tramite hashtag social l’autostrada A16, che collega Napoli a Bari, invitando il presidente a occuparsi solo dell’ altro club di famiglia. Lo scudetto è il premio alle idee, a una visione per certi versi futuristica del pallone: la sua società, gestita da imprenditore, con i conti sempre a posto, che mette tutti in riga. Gioia e programmazione”.