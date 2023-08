Corsera - Napoli di Garcia un remake di quello scudetto: oltre il lancio c'è di più

Così il Corriere della Sera titola nella pagina di commento dedicata alla sfida vinta col Sassuolo

"Osimhen è l’anima del Napoli, ma sta tornando il coro scudetto". Così il Corriere della Sera titola nella pagina di commento dedicata alla sfida vinta col Sassuolo: "Quello di Rudi Garcia non è un Napoli verticale, oltre il lancio c’è di più. È una squadra schierata con lo stesso modulo della scorsa stagione, ma con un’interpretazione completamente diversa. Una squadra che crea tanto, alla quale basta un gol (su rigore) del solito Osimhen e un altro del centravanti aggiunto Giovanni Di Lorenzo, per stendere il Sassuolo, che gioca quasi tutto il secondo tempo in 10 per l’espulsione di Maxime Lopez. Palla lunga al centravanti, sì è (anche) così.

Ma questa è una squadra che sa fraseggiare bene e i flash della cavalcata scudetto sono frequenti nella memoria dei protagonisti. Accelera e decelera, il Napoli. A tratti è quasi un remake. Controlla, gestisce ed è in continua evoluzione".