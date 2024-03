Corsera - Napoli multato dalla Lega: 100mila euro per le mancate interviste a DAZN

La scelta del numero uno del Napoli costa caro al club azzurro, multato di 100mila euro dalla Lega.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis dopo la partita contro la Juventus aveva annunciato: "Con DAZN abbiamo chiuso”. La scelta del numero uno del Napoli costa caro al club azzurro, multato di 100mila euro dalla Lega. Lo scrive il Corriere della Sera:

“Dazn si infuria e invia una lettera di contestazione alla Lega, così ora Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito verranno sanzionati. Il Napoli dovrà pagare 100 mila euro per complessive dodici violazioni accumulate durante la stagione, mentre alla Lazio è stata inflitta una multa da 10 mila euro. Il Consiglio di Lega che si è riunito giovedì ha stabilito infatti che ogni club che violerà l’accordo contrattuale con i broadcaster che detengono i diritti del campionato (Dazn e Sky), sottraendo i propri tesserati alle interviste obbligatorie per regolamento, verrà multato. Al presidente del Napoli si contesta non solo il silenzio imposto ai suoi giocatori prima, dopo e all’intervallo della partita con la Juventus ma pure di aver compiuto un atto discriminatorio. «Abbiamo chiuso con Dazn, d’ora in poi parleremo solo con Sky e Rai» ha tuonato De Laurentiis domenica scorsa”.