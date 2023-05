Corsera - Napoli non è stata abbastanza scaramantica: che botta per il Maradona!

Così titola il Corriere della Sera analizzando la domenica del Napoli ed il pareggio con la Salernitana

La vecchia scaramanzia che è un po’ svanita. Così titola il Corriere della Sera analizzando la domenica del Napoli ed il pareggio con la Salernitana che non ha permesso agli azzurri di festeggiare la matematica vittoria dello scudetto.

"La città era già pronta e anche la tradizionale scaramanzia era stata accantonata. Poi negli ultimi minuti il pareggio della Salernitana. Calma. È una storia destinata a finire comunque bene (il vantaggio del Napoli in classifica resta, francamente, pazzesco). Solo che non eravamo arrivati all’ultima pagina, ecco.

Detto questo: che botta. Usciamo dallo stadio Diego Armando Maradona — ti sei distratto, eh — tra bandiere arrotolate e trombe senza più fiato, i fidanzati abbracciati, i bambini tristi che tengono per mano papà con occhi pieni di lacrime trattenute, tutti a passo lento dentro un silenzio forte, profondo, sceso improvviso come una coperta su una città stordita e incredula, addobbata d’azzurro e di scudetti tricolore, ora sinistramente scossa dal legittimo sospetto di avere osato troppo. Di non essere stata, insomma, abbastanza scaramantica. Qui. È successo, esattamente, qui".