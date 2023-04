Corsera - Napoli senza furore, non dà mai l'impressione di poterla ribaltare

Questo il commento del Corriere della Sera alla gara del Maradona con gli azzurri che ci provano ma sbattono contro il muro rossonero e si arrendono

"Il Napoli si ferma a un passo dalla storia e non dà mai l’impressione di poter ribaltare l’1-0 di San Siro, almeno nel recupero riesce a pareggiare i conti. L’amarezza è forte ma presto, quando arriverà lo scudetto, il terzo della storia, si trasformerà in un sorriso. Agli azzurri non manca il coraggio, né la volontà, ma nell’arco di una partita giocata all’attacco, con il cuore, non mostra il consueto furore". Questo il commento del Corriere della Sera alla gara del Maradona con gli azzurri che ci provano ma sbattono contro il muro rossonero e si arrendono. Passa il Milan in semifinale.