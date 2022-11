Corsera - Poche volte una squadra italiana ha tenuto questo atteggiamento ad Anfield

Squadra europea, dunque, a prescindere dal vantaggio di Ostigard annullato per fuorigioco dopo 3’ minuti di valutazione in sala Var.

Il Napoli è squadra europea, lo è a prescindere dal risultato della sfida contro il Liverpool che coincide con la prima sconfitta della stagione. Questa la conclusione a cui giunge Il Corriere della Sera nell'analisi del giorno dopo Liverpool-Napoli.

"Il gol di Salah, a 5 minuti dalla fine e quello di Nunez in pienissimo recupero, non macchiano il cammino europeo della squadra di Spalletti, qualificata agli ottavi con due turni di anticipo e prima del girone. Poteva finire in tanti modi, la partita, difficilmente avrebbe pregiudicato la testa della classifica. Le vittorie dei partenopei si fermano a 13, ma il Napoli esce da Anfield con fiducia e consapevolezza. Squadra europea, dunque, a prescindere dal vantaggio di Ostigard annullato per fuorigioco dopo 3’ minuti di valutazione in sala Var. Lo è perché ad Anfield non perde la calma, ha un atteggiamento che poche volte si è visto in una squadra italiana. Ha reso serena una partita che anni fa avrebbe invece generato ansia nei giocatori.