Corsera - Se Conte dicesse sì alle condizioni di ADL, arriverebbe subito

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

"Antonio Conte è più di un pensiero stupendo. Se l’ex Tottenham dicesse di sì alle condizioni di Aurelio, potrebbe arrivare prestissimo". A scriverlo è il Corriere della Sera oggi in edicola. L'ex Inter è dunque il primo nome per la sostituzione di Garcia, a rischio esonero: "Mentre i più aspettavano la scelta estrema del cambio in panchina, il patron ha deciso di temporeggiare. Osservare, riflettere, aspettare le gare di Verona e Berlino in Champions".