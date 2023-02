Corsera - Spalletti era molto preoccupato, temeva la trappola

Sul Corriere della Sera si celebra la vittoria degli azzurri, che proseguono così la loro marcia senza sosta.

Nel primo tempo le preoccupazioni di Spalletti, che temeva una partita trappola, hanno trovato sostanza. Il Napoli, che ha rispolverato la maglia dedicata a San Valentino, ha fatto fatica a far circolare il pallone in maniera rapida proprio per la compattezza e l’applicazione dello Spezia a livello difensivo. L’ha sbloccata ad inizio ripresa con un rigore assegnato per un fallo di mano di Reca. Stavolta è andato Kvaratskhelia dal dischetto.