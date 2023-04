Corsera - Spalletti recupera la spada più affilata per la battaglia: Osimhen sfida Maignan

Così il Corriere della Sera in edicola presenta la sfida di questa sera al Maradona, individuando nel duello tra Victor e Mike la chiave del match.

" Napoli-Milan è tante cose tutte insieme , i lampi di Kvara e Leao, la sagacia di Tonali e Lobotka, le sensazioni forti di due squadre a caccia di un sogno per niente impossibile. Ma sarà soprattutto il faccia a faccia tra Osimhen e Maignan a spostare gli equilibri in una notte che corre sul filo dell’incertezza". Così il Corriere della Sera in edicola presenta la sfida di questa sera al Maradona, individuando nel duello tra Victor e Mike la chiave del match.

"Spalletti recupera il suo straripante centravanti, Pioli gli oppone il suo formidabile portiere, il vero valore aggiunto del Diavolo, più ancora del discontinuo Rafa. Una partita dentro la partita, un duello ravvicinato nell’area milanista che può far pendere la qualificazione alla semifinale di Champions da una parte o dall’altra. Adesso siamo quasi alla pari. Il Milan ha un gol di vantaggio da difendere, il Napoli avrà la spinta della gente e il suo re nel cuore dell’attacco, la spada più affilata per andare in battaglia. Osi è guarito, anche se bisognerà testare le sue condizioni in una partita senza pause che potrebbe allungarsi sino a 120 minuti. Il nigeriano è il valore aggiunto del Napoli per come attacca la profondità, per come riempie l’area e per le sue qualità balistiche".