CorSera sulla Superlega: "Agnelli è il pilota di questa follia!"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina il pilota dell'operazione Superlega è Andrea Agnelli, con l'alleato Florentino Perez in prima linea, che studia il progetto da anni e che si è schierato subito a favore dei fondi della Media Company, progetto innovativo di Dal Pino, salvo poi sfilarsi in futuro nonostante facesse parte della Commissione che studiava e portava avanti la trattativa. Agnelli punta a tutto oltre che a far saltare il tavolo del calcio internazionale, una partita a tutto campo per sé e per i ricchi, ai danni della Serie A. La Juventus nel comunicato spiega che continuerà a partecipare alle competizioni nazionali dimenticando la dura presa di posizione dell'Uefa. Per quale motivo?