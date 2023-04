Dazn avvisa: se si sposta derby, Udinese-Napoli al giovedì. Spunta una richiesta

C'è poco tempo per posticipare il derby, Dazn spinge per la conferma al sabato anche perché, in caso di rinvio, andrebbe rimodulato il calendario

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it C'è poco tempo per posticipare il derby, Dazn spinge per la conferma al sabato anche perché, in caso di rinvio, andrebbe rimodulato il calendario. La piattaforma vorrebbe comunque che la gara si giocasse alle 15 e non allo stesso orario di Inter-Lazio, 12.30, e fa già sapere che, nel caso, la sfida con l'Udinese verrebbe posticipata al giovedì e non al mercoledì. Lo scrive il quotidiano Repubblica.