Dazn - Juventus su Giuntoli: nelle prossime ore il ds del Napoli incontrerà ADL, i dettagli

TuttoNapoli.net

Il nome di Cristiano Giuntoli per la Juventus è sempre più caldo, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. Secondo DAZN nelle prossime ore il direttore sportivo del Napoli avrà un incontro col presidente Aurelio De Laurentiis per discutere della situazione, con la Juventus che sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto triennale per lui e per il suo braccio destro Pompilio. Lo stesso Giuntoli, secondo la piattaforma, sarebbe disposto a rinunciare all'ultimo anno di contratto con il Napoli.