Gazzetta - Acerbi scosso per il caso Juan Jesus, ma si rimprovera una sola cosa

Francesco Acerbi in questi giorni doveva essere impegnato con la Nazionale, invece il presunto episodio razzista nei confronti di Juan Jesus ha cambiato tutto. E ora il difensore dell'Inter è scosso, non se la passa di certo bene, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"A rompere l’incantesimo è poi arrivata Inter-Napoli di una settimana fa, il match del passaggio di consegne tra i campioni di ieri e di domani con quel corpo e corpo galeotto tra difensori: tra labiali, corse alle immagini e verità che ancora divergono, la giustizia sportiva dovrà pronunciarsi sul sospetto che ha portato ad aprire il caso.

Da parte sua, anche in privato l’interista continua a rimproverarsi solo troppa istintività e a ribadire la linea tenuta davanti alla procura federale: non “negro”, non quella parola lì dalla sua bocca. Nonostante il collega napoletano assicuri di averla sentita chiaramente, come una ferita sulla pelle, e si senta preso in giro per scuse di circostanza pronunciate a caldo.

Acerbi si vedeva titolare nella difesa di Spalletti a Euro 2024, ma ha presto capito che adesso si è fatta in salita anche la strada verso l’azzurro. Certo, tutto dipenderà dalla sentenza, ma ad Appiano e pure fuori è chiaro un concetto: nulla tornerà più come prima