Gazzetta - ADL deve sbrigarsi: dal 1 febbraio Zielinski libero di firmare per altro club

Piotr Zielinski resta in attesa del rinnovo: Aurelio De Laurentiis deve far presto

TuttoNapoli.net

Piotr Zielinski resta in attesa del rinnovo: Aurelio De Laurentiis deve far presto. Così titola oggi la Gazzetta dello Sport in un articolo dedicato al futuro del centrocampista polacco, col contratto in scadenza nel giugno 2024: "Il presidente, infatti, si era detto a fine stagione ben disponibile a confermare il giocatore, ma con uno stipendio ribassato: la proposta è di 2,5 milioni, rispetto ai 3,5 di oggi, allungando la scadenza dal 2024 al 2026. L’interesse della Lazio, che avrebbe promesso a Zielinski lo stesso ingaggio attuale e analoga durata dell’accordo, aveva bloccato le discussioni.

De Laurentiis avrebbe ceduto il calciatore davanti a un’offerta ritenuta congrua intorno ai 30 milioni, che i biancocelesti non hanno recapitato. Il polacco resta comunque orientato alla permanenza e per ora attende l’approccio della società per mettere tutto nero su bianco. Al Napoli tuttavia non conviene temporeggiare: dal 1° febbraio Piotr sarà libero di firmare per un’altra squadra per la prossima annata".