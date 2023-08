Gazzetta - ADL molla Koopmeiners, agenti a Bergamo per pressare l'Atalanta: rifiutati 45mln

Con la conferma di Zielinski, è stata lasciata definitivamente la pista che portava a Teun Koopmeiners.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la conferma di Zielinski, è stata lasciata definitivamente la pista che portava a Teun Koopmeiners. Secondo la Gazzetta dello Sport, giovedì sera erano arrivati in Italia dall’Olanda gli agenti del centrocampista dell’Atalanta, convinti di intercedere per una cessione del proprio assistito, stimolato dalla possibilie esperienza con i campioni d’Italia in Champions. Ma il club bergamasco - si legge - non ha voluto assolutamente cedere il proprio giocatore arrivando a rifiutare una offerta di quarantacinque milioni messa sul piatto dal Napoli.