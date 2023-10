Gazzetta - ADL, umore nero dopo notizia su Osimhen: la reazione del patron

Dopo la notizia dell'infortunio di Osimhen umore nero per il presidente del Napoli, che perde un giocatore in un’amichevole

Dopo la notizia dell'infortunio di Osimhen umore nero per il presidente del Napoli, che perde un giocatore in un’amichevole. Tra l’altro Osimhen per infortuni subiti in nazionale con il napoli nelle prime stagioni ha già saltato 19 gare in azzurro (16 nel 2020-21, 3 nel 2022-23) e ora si rischia di arrivare a 25. Se poi valutate che in gennaio il club perderà il giocatore, impegnato nella Coppa d’Africa, capirete perché Aurelio De Laurentiis si arrabbi sulla gestione degli atleti di Fifa e Uefa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.