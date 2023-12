Gazzetta - ADL vuole due colpi subito: intensificati i contatti con l'Udinese per Samardzic, la situazione

Due centrocampisti e un difensore. Sono questi i rinforzi che Aurelio De Laurentiis sta provando a regalare a Walter Mazzarri in vista del 2024

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Due centrocampisti e un difensore. Sono questi i rinforzi che Aurelio De Laurentiis sta provando a regalare a Walter Mazzarri in vista del 2024, andando a rimpolpare una rosa che si è rivelata meno forte - o meno stimolata - di quanto pareva. L'ha preannunciato già qualche giorno fa il presidente azzurro, ribadendo poi l'importanza del mercato dopo lo 0-0 contro il Monza. E in cima alla lista per il centrocampo c'è Lazar Samardzic dell'Udinese. Questo è quanto si legge su La Gazzetta dello Sport:

"E l’obiettivo è di riuscire a chiudere almeno un paio di colpi subito, per poi poter bussare alla porta dei top club inglesi a caccia di un’occasione tra i tanti esuberi. Ma, intanto, il Napoli è partito all’assalto di Lazar Samardzic, talento serbo dell’Udinese da anni nei file dello scouting azzurro. Il centrocampista anche ieri è finito in panchina, entrando poi soltanto nel finale della sfida contro il Bologna. Cioffi, tecnico dei friulani, è stato chiarissimo negli ultimi giorni: «Se arriva una grande squadra che lo compra non sta a me dirgli di restare». Insomma, nessuno è insostituibile e l’Udinese – si sa – è club che sa comprare bene ma soprattutto vendere benissimo.

Ecco perché De Laurentiis negli ultimi giorni ha intensificato il dialogo con la famiglia Pozzo, che chiede almeno 20 milioni per liberare Samardzic. Il Napoli ha già incassato dalla cessione di Elmas al Lipsia (affare da 25 milioni) e vede in Lazar il profilo perfetto per far fare al suo centrocampo un salto di qualità. Samardzic, poi, ha età e qualità per essere uno dei pilastri del futuro, soprattutto con Zielinski vicino all’addio a parametro zero nella prossima estate".