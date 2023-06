Gazzetta - Agente Meret a Napoli: pronto il rinnovo con ritocco dell'ingaggio

Il suo agente, Federico Pastorello, è atterrato ieri a Napoli per incontrare la dirigenza e discutere un nuovo contratto

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret sarà ancora il portiere titolare del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il suo agente, Federico Pastorello, è atterrato ieri a Napoli per incontrare la dirigenza e discutere un nuovo contratto: "Nei giorni scorsi è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire insieme, con la promessa di incontrarsi quanto prima. Detto, fatto. C’è ottimismo nella trattativa, dunque. Con ogni probabilità Meret riceverà un leggero ritocco dell’ingaggio – ora 1,5 milioni a stagione – e la durata sarà allungata.

L’ultimo rinnovo (fino al 2024, con opzione in favore del club per un altro anno) era stato un accordo di fiducia a tempo da ridiscutere a fine stagione. In questo modo il club si è riservato di valutare meglio il giocatore. Una scelta che ha pagato".