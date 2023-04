Gazzetta - Baratro dei 22 punti in Serie A scavato dalle diverse pesche estive

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Il mercato estivo ha fatto tutta la differenza per Napoli e Milan nel cammino in campionato. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha alloggiato al Gallia, storica sede milanese del calciomercato, dalla quale un giorno di affacciò Galliani, a.d. rossonero, con Nesta, appena acquistato per 31 milioni di euro. Altra era, altra disponibilità.

Il mercato non è più un punto di forza del Milan. Un limite semmai. Il baratro dei 22 punti in classifica è stato scavato anche dalle diverse pescate estive: Kim e Kvara da una parte, De Ketelaere e Origi dall’altra. Kvara è «L’oro di Napoli» per dirla con i racconti di Giuseppe Marotta, portati al cinema da De Sica. Marotta non l’a.d. dell’Inter, lo scrittore e giornalista napoletano che ha lavorato a Milano e ha scritto i fulminanti ritratti de «Le milanesi»