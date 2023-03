Gazzetta - Caso diplomatico con Germania: perché non hanno tolto striscione offensivo a Monaco?

Non si placano le polemiche sul divieto imposto dal ministero dell’Interno italiano alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht

Non si placano le polemiche sul divieto imposto dal ministero dell’Interno italiano alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht. Col rischio che sfoci in un caso diplomatico visto tra l’altro che, per solidarietà agli ultrà di Francoforte, quelli del Bayern Monaco hanno esposto mercoledì sera uno striscione con insulti al ministro Piantedosi, senza che le autorità locali abbiano ritirato il drappo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.