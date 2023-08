Gazzetta - Che centrocampo con Veiga! Dal jolly Cajuste a Elmas: tutte le soluzioni di Garcia

Dovesse arrivare Gabri Veiga e restare Piotr Zielinski, il Napoli avrebbe il centrocampo più completo e forte della Serie A.

Dovesse arrivare Gabri Veiga e restare Piotr Zielinski, il Napoli avrebbe il centrocampo più completo e forte della Serie A. Tante, tantissime le soluzioni. E lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Veiga è uno che strappa, che salta l’uomo, crea superiorità numerica e vede la porta: 11 gol in 49 presenze in Liga lo confermano. E potrebbe fare tranquillamente il trequartista dietro all’unica punta nel 4-2-3-1, quello che dovrebbe essere il piano B del nuovo Napoli di Garcia.

Più soluzioni Un Napoli che in mediana potrebbe così avere soltanto l’imbarazzo della scelta e potrebbe ruotare uomini e sistemi di gioco senza perdere identità, qualità e dinamismo. L’arrivo di un jolly come Jens Cajuste servirà a tamponare l’assenza certa di Anguissa a gennaio, per la Coppa d’Africa. Ma pure a far riposare di più Lobotka, il cervello del centrocampo che lo scorso anno è arrivato un po’ a corto di fiato in primavera, quando la Champions è entrata nel rettilineo finale. Dietro al trio dei titolarissimi dello scudetto, poi, c’è sempre Elmas, pronto per ogni occasione e probabilmente titolare già da sabato a Frosinone, al posto dell’acciaccato Anguissa