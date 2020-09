Gazzetta - Ci sono 4 separati in casa: si allenano da soli in attesa di trovare squadra

In casa Napoli da qualche giorno si è deciso di fare una scelta precisa a Castel Volturno. Alcuni giocatori che non rientrato più nei piani societari continueranno ad allenarsi, ma a parte. Non più con il gruppo principale, anche perché per un tecnico e il suo staff diventa problematico allenare bene oltre trenta giocatori. La scelta è stata comunicata a Fernando Llorente, Arek Milik, Zinedine Machach e Adam Ounas. La speranza per loro è di poter trovare al più presto un altro club dove poter giocare e ritrovare le sane abitudini di squadra e anche di spogliatoio. Per adesso al mattino alle 9.30 i quattro si presentano a Castel Volturno per iniziare alle 10 il loro allenamento. Alla fine mentre fanno la doccia incrociano gli altri compagni che arrivano al centro sportivo per la seduta di gruppo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Segui Parma-Napoli live e in esclusiva su DAZN. Attiva Ora