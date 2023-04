Gazzetta - City forte su Kim, si teme possa coprire clausola entro il 15 luglio

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe realizzare anche il triplo di quanto speso

Futuro in bilico per Kim Min-Jae. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe realizzare anche il triplo di quanto speso nel luglio scorso. Ma non vorrebbe farsi scappare il giocatore e attualmente i suoi agenti si sono riservati una finestra, fra l’1 e il 15 luglio, in cui pagando una clausola dai 40 milioni in su (parametrata al fatturato di chi compra) un club estero può rilevare il cartellino del forte difensore. E l’interessamento del City di Guardiola fa paura, in questo senso. L’orientale a Napoli sta bene e probabilmente con un nuovo accordo, e ritocco d’ingaggio, quella clausola potrebbe essere eliminata.