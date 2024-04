Gazzetta - Conte avrebbe carta bianca: può arrivare anche Lukaku se dovesse chiederlo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, sul mercato

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, sul mercato, magari venendo meno ai suoi principi cardine sul mercato. Per intenderci, se Conte volesse un giocatore come Lukaku – età avanzata e ingaggio pesante – Aurelio sarebbe pronto a fare uno sforzo. E non solo per la punta, visto che – con o senza Conte - ci sarà bisogno di almeno un top player per reparto per riportare in alto il Napoli. Lo stipendio, invece, non sarebbe un problema per De Laurentiis. Lo rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.