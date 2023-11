Gazzetta - Così Mazzarri ha convinto ADL a farsi scegliere

Walter Mazzarri è stato scelto come nuovo allenatore del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcuni retroscena

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri è stato scelto come nuovo allenatore del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcuni retroscena relativi alla scelta a sorpresa del presidente De Laurentiis: "L’entusiasmo è trascinante: ha una voglia matta di tornare al lavoro sul campo. Ed è stata quella la molla che ha convinto De Laurentiis a prendere una decisione complicata. Di quell’entusiasmo, della cultura del lavoro ha bisogno questo Napoli per tornare ad essere una squadra competitiva ai massimi livelli, che in ogni gara metta l’anima fino all’ultima goccia di sudore".

