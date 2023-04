Gazzetta - Dopo pace con ultras ADL rimanda viaggio negli USA: al Maradona per il Milan

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Dopo la pace con gli ultras, Aurelio De Laurentiis ha deciso di rimandare il suo viaggio di lavoro negli USA: questa serò sarà al Maradona per sostenere la squadra nella sfida al Milan in Champions League. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“L’incontro di sabato scorso, voluto dalle istituzioni, fra il presidente Aurelio De Laurentiis e una rappresentanza del tifo ultrà ha rasserenato la situazione e stasera si vivrà un clima diverso. Sarà per questo che il patron del Napoli, in procinto di partire per un viaggio di affari a Los Angeles, ha deciso comunque di esserci stasera, per godersi lo spettacolo e accogliere da padrone di casa il presidente milanista Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani, in tribuna con gli altri dirigenti Maldini e Massara (assente Cardinale, n.1 di RedBird)”.