Gazzetta e la gabbia per Kvaratskhelia: Karsdorp l'ideale per fermarlo, più Mancini

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Rick Karsdorp sarà stata una fortuna tornare titolare proprio quando dall’altra parte ci sarà Khvicha Kvaratskhelia? E' l'interrogativo della Gazzetta dello Sport che sottolinea come l’attaccante georgiano sembra essere la stella polare del campionato e il rimpianto di tutti coloro che non hanno saputo capire subito le sue enormi qualità: "Proprio per questo il terzino olandese, che contro la Sampdoria è tornato in campo dopo aver saltato 5 partite per un problema al menisco, ha una vocazione più chiaramente difensiva rispetto a quella di Zalewski. Salutato Celik al 2023, Karsdorp è potenzialmente il giocatore ideale per la sfida contro Kvara, perché sa difendere e nello stesso attaccare l’avversario quando l’azione lo richiede, aiutato in copertura anche da Mancini. Il georgiano finora ha dimostrato di non conoscere limiti e in ogni partita ha sempre saputo alzare l’asticella. Ecco perché è probabile che per lui, Mou debba preparare anche un piano B, visto che le sue continue sterzate creano superiorità numerica sulle sue zolle, che non sono esattamente quelle di un esterno, ma sa convergere al tiro, che effettua con entrambi i piedi". La gabbia inizia con l'olandese, ma servirà però l'aiuto anche di Mancini, titola il quotidiano sportivo.