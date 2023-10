Gazzetta esalta Cajuste: "Un’alternativa così nemmeno nell’anno dello scudetto"

Sulla Gazzetta dello Sport si dedica ampio spazio al centrocampista, tra i migliori in campo nella trasferta del Bentegodi:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La crescita di Cajuste. Sulla Gazzetta dello Sport si dedica ampio spazio al centrocampista, tra i migliori in campo nella trasferta del Bentegodi: "Non c’è dubbio che lo svedese stia entrando con personalità ed efficacia nel meccanismo Napoli. Garcia ha avuto subito fiducia in lui e lo schierò titolare già alla prima di campionato a Frosinone. Quel giorno l’errore che portò al rigore (e al vantaggio momentaneo dei padroni di casa), finì per condizionare negativamente la prestazione del neo acquisto.

Ma van mano l’inserimento di questa mezzala - che può fare anche il mediano - è diventato sempre più efficace. Fino alla prestazione di sabato a Verona nella quale ha mostrato che potenzialità ha. Il Napoli un’alternativa così non l’ha avuta nemmeno nell’anno dello scudetto. Perché Ndombele era giocatore di altre caratteristiche e lo stesso Elmas, che può ricoprire quel ruolo, non ha il passo e la fisicità dello svedese anche se ha dimostrato di saper fare tante cose.