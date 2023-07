Gazzetta - Fatta per il ritorno di Gollini, ma sta arrivando un altro portiere

Pierluigi Gollini sarà anche per la prossima stagione al Napoli. Il Napoli sta rinnovando per un altro anno il prestito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierluigi Gollini sarà anche per la prossima stagione al Napoli. Il Napoli sta rinnovando per un altro anno il prestito, a circa 300 mila euro, fissando un riscatto (senza obbligo) di 7 milioni. Intanto gli azzurri stanno concludendo con il Bari, il club di Luigi De Laurentiis, l’acquisto del promettente Elia Caprile, classe 2001, che il Napoli sta per rilevare dalla società pugliese per girarlo in prestito probabilmente all’Empoli. Per verificare la sua crescita e capire se sarà da Napoli. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.