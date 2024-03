Gazzetta - Flop mercato: si salva solo un colpo e Traore (forse) non sarà riscattato

Bocciato il doppio mercato del Napoli, sia quello estivo che quello invernale. Si salva un solo calciatore: Ngonge. Gli altri tutti bocciati

Bocciato il doppio mercato del Napoli, sia quello estivo che quello invernale. Si salva un solo calciatore: Ngonge. Gli altri tutti bocciati. Traore forse non verrà neppure riscattato a fine stagione. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Traorè è stato fortemente cercato dalla dirigenza, che nonostante i problemi pregressi di salute ha scelto di riportarlo in Italia.

Per lui però vale un discorso simile a Cajuste, con la differenza che l’ivoriano è stato prelevato dal Bournemouth con la formula del prestito e con ogni probabilità non sarà riscattato. Ngonge è una delle poche note liete. Non ha mai disputato una gara dal primo minuto, eppure ha sempre trovato il modo di distinguersi in quei pochi spazi che gli sono stati riservati. Che dire di Dendoncker, i 21 minuti in campo col Napoli non lo rendono nemmeno giudicabile".