Gazzetta - Folorunsho tra le novità di Spalletti: il suo ritmo ossessivo alla prova nazionale

Bellanova, Folorunsho e Lucca sono le tre novità di Luciano Spalletti per le prossime amichevoli della nazionale verso i convocati definitivi per gli Europei. "Un taglio che era nell’aria, quello di Scamacca. E un paio di mancate convocazioni: se quella di Calafiori è spiegata dal doppio impegno ufficiale dell’Under 21, fa rumore l’assenza di Cristante. Scelta tecnica? Cambiaso e Carnesecchi (complice il ko di Provedel) entrano nel gruppo. Niente Immobile, El Shaarawy, Mancini e Politano", scrive la Gazzetta dello Sport interrogandosi sui possibili cambiamenti tattici: "La prima domanda del c.t. è tattica: il campionato propone impostazione a tre nei club serbatoio, vediamo se anche l’Italia può schierarsi con il 3-4-2-1 oltre al classico 4-3-3.

Entrano Bellanova, Folorunsho, Lucca. Denominatore comune: la forza fisica, la famosa “scocca” per reggere i confronti internazionali. La corsa scatenata del torinista, il ritmo ossessivo del veronese e i due metri in area dell’udinese possono essere utili. Lucca è l’alter ego meno tecnico di Scamacca: il c.t. è un po’ deluso dall’andamento lento dell’atalantino, i due gol recenti non sono bastati a fargli cambiare idea, resta l’idea che del miglior Scamacca non si potrebbe fare a meno".