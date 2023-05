Gazzetta - Futuro Giuntoli rinviato: Juve in attesa, ma ADL ha un'altra priorità

Non si sblocca la situazione legata a Giuntoli. De Laurentiis ha come priorità quella di capire cosa accadrà con Spalletti

Non si sblocca la situazione legata a Giuntoli. De Laurentiis ha come priorità quella di capire cosa accadrà con Spalletti. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Giuntoli conosce la situazione e non forza, attende serenamente. Forse chi ha più fretta è la Juventus, che non ha nascosto il proprio interesse per l’attuale d.s. del Napoli campione d’Italia, una strambata - in termini di politica societaria - che proprio Giuntoli garantirebbe. Ma De Laurentiis ha i propri tempi e li impone, contratti alla mano".