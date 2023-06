Gazzetta - Giuntoli ha saputo di Garcia solo sui social: ds ormai è stato accantonato

L'ufficializzazione di Rudi Garcia su Twitter è stata appresa anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ufficializzazione di Rudi Garcia su Twitter è stata appresa anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ormai accantonato e praticamente demansionato, come dimostra questa vicenda. De Laurentiis, con al fianco l’amministratore delegato Andrea Chiavelli - sempre più operativo anche nell’aria sportiva, oltre a essere l’uomo dei bilanci in ordine - non sente al momento il bisogno di circondarsi di altre figure. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.