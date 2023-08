Gazzetta - Il Napoli prova il colpo last minute: nel mirino Amrabat e Torreira

Secondo la Rosea come vice Lobotka, ci sono un paio di alternative.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli, secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, starebbe tentando un colpo last minute a centrocampo, visto che ormai Demme è fuori dal progetto. Secondo la Rosea, come vice Lobotka ci sono un paio di alternative.

Il sogno è Sofyan Amrabat. Perché il Manchester United ha corteggiato il marocchino ma senza mai arrivare ai 30 milioni richiesti alla Fiorentina. Per questo motivo, in chiusura di mercato, il Napoli potrebbe farsi avanti proponendo ai viola una formula di prestito con obbligo di riscatto. I rapporti fra De Laurentiis e Commisso sono ottimi, però non va sottovalutata la volontà del giocatore, stimolato dalla Premier e che già tre anni fa rifiutò il Napoli proprio per accasarsi alla Fiorentina.

L’altro nome è Lucas Torreira. L'uruguaiano, attualmente al Galatasaray, conosce bene il calcio italiano avendo giocato nel Pescara, nella Sampdoria e nella Fiorentina. Un anno fa il club turco acquistò il cartellino dall’Arsenal per circa 5 milioni di euro. Questa sarebbe probabilmente l'operazione più fattibile con l'uscita di Demme.