Gazzetta - In Serie A cambia il protocollo: novità su tamponi e quarantena

Pur con tante incognite, la Serie A è pronta a cambiare l'attuale protocollo. Diverse le novità rivelate da La Gazzetta dello Sport. Le elenchiamo:

- I tamponi verranno fatti non più in autonomia, ma sarà individuata una struttura che gestirà il percorso dei test del tampone. Bisognerà verificare chi gestirà i risultati.

- In caso di positività, non si potrà fare la quarantena a casa ma, come previsto dalla bolla, bisognerà scegliere una struttura da concordare dove il gruppo squadra andrà in ritiro.

- L'esame pre partita viene posticipato non più a 48 ore ma a 24-36 ore dalla gara con risultati ad almeno 6 ore dal fischio d'inizio.

- I tamponi antigenici saranno aggiuntivi e non sostitutivi rispetto a quelli molecolari.