Gazzetta - Inter, assalto a Zielinski: va a nozze coi parametri zero e ingaggio non è un problema

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski idea di Inter e Juve a zero in estate se non rinnoverà con il Napoli. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il profilo di Piotr corrisponde perfettamente alle esigenze dell’Inter, che con i colpi a parametro zero continua a mantenere altissima la sua competitività: Mkhitaryan e Thuram sono gli ultimi due esempi e Zielo avrebbe lo stesso impatto per qualità, temperamento, esperienza e voglia di vincere. L’ingaggio non sarebbe un problema, come non lo è per la Juve, dove ritroverebbe Giuntoli.