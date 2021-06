Gazzetta - Koulibaly può restare a vita in azzurro: soluzione è spalmare l'ingaggio

Che futuro per Kalidou Koulibaly? Prova a fare chiarezza sul destino del centrocampista senegalese l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Da un lato il club sta seguendo una politica di contenimento dei costi. E non può più permettersi un ingaggio lordo - quello del senegalese, il più pagato della squadra - di 11 milioni di euro, cioè oltre il 10 per cento dell’intero monte ingaggi. Dall’altra il giocatore e l’agente che quel contratto lo hanno firmato con la controparte e scadrà nel 2023.

Per assurdo proprio Kalidou potrebbe mediare. Da sempre legato alla città di Napoli - dove sono nati i suoi due figli - se non arrivasse una offerta importante (Carlo Ancelotti lo vorrebbe al Real Madrid, ma Florentino Perez asseconderà l’investimento?) potrebbe appunto discutere direttamente col presidente per decidere di restare a vita in azzurro, spalmando il proprio ingaggio su un contratto più lungo".