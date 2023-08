Gazzetta - L'Al Ahli si 'vendica' del no di Zielinski: piomba su Gabri Veiga e lo strappa al Napoli

Invece l’allenatore del club saudita Jaissle pare sia stato fondamentale per Veiga che si è convinto ad accettare.

Mossa a sorpresa dell’Al Ahli che sta soffiando Gabri Veiga al Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive del clamoroso finale della vicenda che riguarda lo spagnolo del Celta Vigo: "Il club Saudita, che ha dovuto subire il no di Zielinski (il quale è voluto restare al Napoli), ha cambiato obiettivo puntando sul galiziano del Celta Vigo che sembrava ormai vicino al Napoli. Nei giorni scorsi era trapelato l’interessamento ma il giovane Under 21 spagnolo sembrava deciso a venire in Italia per giocare la Champions. Invece l’allenatore del club saudita Jaissle pare sia stato fondamentale per Veiga che si è convinto ad accettare.

L’Al Ahli dunque brucia nella trattativa il Napoli, pagando la clausola di 40 milioni al Celta. La trattativa per gli azzurri si è arenata lunedì su alcune clausole e commissioni. E non c’è dubbio che l’esperto agente israeliano del giocatore, Pini Zahavi, abbia svolto un ruolo decisivo nell’intera vicenda".