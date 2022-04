Gazzetta - Lite Edo-Spalletti: interviene ADL che cambia pagina

Il numero uno del Napoli starà sempre al fianco di Spalletti e i giocatori sino a sabato, alla sfida casalinga contro il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis ha ripreso in pugno la squadra. Così parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della giornata molto intensa vissuta dal patron accanto al gruppo dopo il pesante ko di Empoli: "Dall’allenamento del mattino alla cena con staff tecnico e giocatori che ha chiuso la giornata, prevista come la prima del ritiro annunciato domenica sera e poi praticamente svanito tra comunicati e precisazioni. Passando con l’incontro con Mertens per il rinnovo del bomber belga. Il numero uno del Napoli starà sempre al fianco di Spalletti e i giocatori sino a sabato, alla sfida casalinga contro il Sassuolo.

Gli attriti sorti, anche a distanza, tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti sono stati messi da parte. Come anche gli strascichi dell’acceso confronto di domenica sera in treno tra il tecnico e il vice presidente Edo De Laurentiis. La priorità per il patron azzurro in questo momento è quella di ricompattare la squadra. Ma c’è anche l’obiettivo, e non è di secondo piano, di approfondire ogni aspetto legato alla squadra".