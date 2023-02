Gazzetta - Lobotka, nessuno è più completo in Europa: un 10 che fa pure il mediano

Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando di Lobotka, faro del Napoli

"Oggi probabilmente non esiste un giocatore a centrocampo completo come lui in Europa". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando di Lobotka, faro del Napoli: "Se Osimhen e Kvaratskhelia sono le stelle brillanti di questo Napoli, l’anima è Lobotka, che proprio per il suo modo unico di essere centro di gravità permanente della squadra, diventa insostituibile. Parliamo di una figura per certi versi nuova di regista, perché Lobotka ha un po’ tutto: difende e protegge il pallone come un mediano robusto, imposta con la fantasia di un “10”, ma smista il gioco anche con precisione da metronomo".