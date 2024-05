Gazzetta - Luis Alberto per il dopo Zielinski? E' un pupillo di ADL, pronta trattativa

Da qualche settimana è tornato in cima alla lista dei desideri del Napoli Luis Alberto, in uscita dalla Lazio

Da qualche settimana è tornato in cima alla lista dei desideri del Napoli Luis Alberto, in uscita dalla Lazio. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Lo spagnolo è alla ricerca di una nuova avventura dopo aver annunciato a sorpresa l'addio alla capitale, provocando non poche polemiche e la reazione di Lotito. La Lazio invece dal Napoli vorrebbe Simeone, magari i destini dei due potrebbero incrociarsi. Luis Alberto è da tempo un pallino del Napoli e potrebbe diventare l'erede di Zielinski che ha già firmato con l'Inter. Potrebbe presto nascere una trattativa destinata a diventare concreta.