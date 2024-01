Gazzetta - Mazzarri conferma il 3-4-3: la scelta su Zielinski e Ngonge

Ultime di formazione in vista della Lazio sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ultime di formazione in vista della Lazio sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Mazzarri fa la conta degli assenti e si gode i nuovi Ngonge e Traorè, con l’ex Verona pronto al debutto contro la Lazio: il tecnico sembra orientato a confermare il 3-4-3 visto in Supercoppa, ma deve trovare un partner in mediana accanto a Lobotka dopo la squalifica di Cajuste.

Può essere Demme, se garantirà di aver recuperato al cento per cento. Oppure Zielinski, schierato pochi minuti contro la Fiorentina e lasciato fuori nella finale con l’Inter: il contratto in scadenza non aiuta. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra: possibile che almeno l’uruguaiano possa rientrare per la sfida contro il Verona del 4 febbraio".