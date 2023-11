Gazzetta - Mazzarri e Conte da escludere: c'è una sola valida alternativa a Tudor

"Al momento, aspettando la risposta definitiva di Tudor, solo una sembra rimanere in piedi"

TuttoNapoli.net

Fabio Cannavaro al momento è l'unica alternativa valida nel caso in cui il Napoli non dovesse trovare l'accordo con Igor Tudor. Questo il commento della Gazzetta dello Sport: "Al momento, aspettando la risposta definitiva di Tudor, solo una sembra rimanere in piedi. Perché Antonio Conte, nonostante un nuovo sondaggio, non è disponibile a entrare in corsa. Walter Mazzarri è stimato dal presidente che difficilmente però, per principio, riprenderà un tecnico che ha gia avuto, dunque rimane Fabio Cannavaro.

Ieri i due hanno chiacchierato, scambiato delle idee, nulla però che possa apparire come approccio di trattativa. De Laurentiis sa che Fabio ha fortissime motivazioni e che potrebbe riprendere, tatticamente parlando, il filo conduttore con Spalletti, drasticamente interrotto da Garcia. Oggi ne sapremo di più, dopo un nuovo vertice societario.