Gazzetta - Napoli criticato in passato per mancanza mentalità: Spalletti sta smentendo tutti

Lo ricorda l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul cambio di mentalità

"In passato si era criticato l’ambiente del Napoli per la poca abitudine a vincere e ad avere una mentalità vincente. Spalletti sta smentendo tutti. Sapremo più in là se queste serie di vittorie potranno anche “pesare” sul cammino europeo, ora quelle 25 partite vinte hanno fatto crescere l’autostima di un gruppo giovane e sfrontato che ha dimostrato di non soffrire le pressioni, anzi di essere stimolato ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni, partita dopo partita. Prossima tappa domani sera al Deutsche Bank Park di Francoforte.