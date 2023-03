Gazzetta - Non è vero che vince chi subisce meno gol: il dato degli ultimi 30 anni

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla questione difensiva

Si dice che vince lo scudetto chi subisce meno gol : al massimo questa è una tendenza, non una regola. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla questione difensiva: "Nella collezione italiana ‘22-23 le difese di Napoli e Lazio, le meno battute, non possono definirsi di moda. Bel paradosso: è che sono le uniche a quattro tra le prime undici della classifica. Dall’Inter al Monza, le altre nove hanno scelto linee a tre (diverse, ma questa è un’altra storia).

Negli ultimi trent’anni soltanto due tornei su tre sono andati a chi si blinda dietro. I due scudetti del Napoli di Maradona (‘87 e ‘90) non avevano la miglior difesa: ora vediamo il Napoli “del” Maradona. Il discorso regge per la Lazio del ‘74 di Maestrelli, non per quella 2000 di Eriksson. Sarri vinse il campionato nella Juve con la seconda difesa. Allargando il discorso, due “scudetti” russi di Spalletti con lo Zenit soltanto il secondo celebrò il miglior reparto arretrato.