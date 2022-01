Gazzetta - Obiettivo Olivera per la sinistra, ma il Getafe dice no e a giugno c'è un rischio

Fra i diversi obiettivi che il Napoli segue per il ruolo di terzino sinistro c’è anche Mathias Olivera, uruguaiano classe 1997 del Getafe. Dal club spagnolo fanno sapere che per ora il difensore non si sposterà. In estate c’è il rischio di dover partecipare a un’asta visto che sono diversi i club a seguirlo. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.