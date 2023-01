Gazzetta - Oggi è il giorno di Gollini: a fine anno può essere del Napoli per una cifra bassa

Oggi è il giorno di Pierluigi Gollini al Napoli. Il portiere di proprietà dell’Atalanta svolgerà le visite mediche

Oggi è il giorno di Pierluigi Gollini al Napoli. Il portiere di proprietà dell’Atalanta svolgerà le visite mediche e, se non ci saranno intoppi, passerà in prestito sino a giugno in azzurro, col club che si è riservato un diritto di riscatto sul cartellino di circa otto milioni. Contestualmente la Fiorentina rileverà il contratto che Salvatore Sirigu aveva con il Napoli sino a fine stagione e diventerà l’altro portiere dei Viola che lasciano Gollini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.