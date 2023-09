Gazzetta - Osimhen, ADL deve sbrigarsi: senza rinnovo il prezzo in estate si abbasserà

Osimhen oggi appartiene a un’altra galassia, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport presentando la sfida a distanza con Retegui

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen oggi appartiene a un’altra galassia, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport presentando la sfida a distanza con Retegui: "È un centravanti conteso ai massimi livelli. Ci hanno provato gli arabi, lo seguono diverse squadre di Premier, Arsenal e Chelsea in prima battuta. De Laurentiis deve affrettarsi a chiudere il rinnovo di contratto, per evitare che nell’estate del 2024, a una anno dalla scadenza, il prezzo di Osimhen si abbassi.

Nella sosta ha segnato tre gol con la Nigeria nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’avversario non era dei più complicati, Sao Tomé e Principe, 6-0 il risultato, però l’impressione è stata la solita, di un attaccante debordante, non arginabile di testa e nello spazio. Ha raggiunto il livello degli eletti del ruolo, può guardare negli occhi Haaland, Kane, Lewandowski, per citare tre califfi del ruolo, e in Serie A, quanto a gol e a capacità di futuro, per ora gli tiene testa soltanto Lautaro Martinez".