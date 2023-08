Gazzetta - Osimhen, c'è intesa su ingaggio ma rinnovo in stand-by per la clausola: le cifre

La trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen è finita in stand by: il Napoli vuole fissare la clausola ben oltre i 160 milioni di euro

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La trattativa per il rinnovo di Victor Osimhen è finita in stand by: il Napoli vuole fissare la clausola ben oltre i 160 milioni di euro, mentre l’entourage del giocatore - si legge su La Gazzetta dello Sport - la vorrebbe tra i 110 e i 120. Per l'accordo sullo stipendio è già tutto definito e sigillato da tempo: il nuovo accordo avrà validità fino al 2027 e garantirà all’ultimo capocannoniere della Serie A un ingaggio netto di 7 milioni a stagione, più la possibilità di avere a disposizione una fetta di diritti di immagine che il Napoli gli concederà, contrariamente alle abitudini del club.